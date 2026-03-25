В сентябре на Урале в школу пойдут 41 тысяча первоклассников

В новом учебном году в Свердловской области пойдут в первые классы около 41 тысячи детей. Принять их готовы 978 общеобразовательных организаций, включая 914 муниципальных, 49 государственных и 15 частных, сообщили в ДИПе.

Напомним, подача заявлений для приема первоклассников в школу проходит в два этапа. На первом – с 1 апреля по 30 июня – пройдет запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. На втором этапе (с 6 июля по 5 сентября) можно будет записаться на свободные места. Информация о количестве мест для приема размещена на информационных стендах и на официальных сайтах школ.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге в этом году первый раз в школу пойдут 19 369 детей.

Общее число первоклассников по сравнению с текущим учебным годом снизится на 17%, но при этом город демографически неоднороден. Так, в школе № 23 в Академическом районе будет открыто сразу 15 первых классов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

