В школе № 23 в Академическом районе будет 15 первых классов

В следующем учебном году в школе № 23 в Академическом районе будет открыто 15 первых классов. Это больше, чем во всех остальных школах города, рассказала директор департамента образования Екатеринбурга Елена Кириченко.

При этом общее число первоклассников по сравнению с текущим учебным годом снизится на 17%.

«За последние три года произошло снижение количества школьников. Но город демографически неоднороден. Есть районы с постоянной демографической ситуацией, есть те, где уменьшается в школах количество детей, – пояснила Елена Кириченко. – Освободившиеся площади мы используем для внеурочной деятельности, для группы продленного дня. Демографическая ситуация носит цикличный характер, в будущем мы ожидаем увеличения количества детей, поэтому все площади сохраняем».

Как уже писал «Новый День», ожидается, что осенью в школы Екатеринбурга пойдут 19369 первоклассников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,