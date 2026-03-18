Екатеринбургские школы готовы принять 19 369 первоклассников

В 2026-2027 учебном году в Екатеринбурге набирать первоклассников будут 160 школ, подготовлено 19 369 мест. Все первоклассники будут учиться в первую смену. Об этом рассказала на брифинге директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко.

Запись в первые классы начнется 1 апреля. Записать ребенка можно через портал госуслуг, через МФЦ или в школе. Каждый жилой дом в Екатеринбурге прикреплен к определенному учебному заведению. На некоторых территориях находятся сразу несколько школ, но, подчеркнула Кириченко, для подачи заявления родители должны выбрать только одну. Если они решили поменять школу уже после подачи заявления, то его нужно отозвать.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2025 года в Екатеринбурге пошли в школу 21 тысяча первоклассников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube