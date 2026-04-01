Почти 90% школ Екатеринбурга работают во вторую смену

Более 67 тысяч школьников в Екатеринбурге обучаются во вторую смену. Из 167 муниципальных школ в таком режиме работают 149. Такие данные привел заместитель директора департамента образования Алексей Телегин.

«С 2016 по 2025 годы прирост численности школьников был колоссальным, плюс 61 689 детей. Но в последние два года мы видим спад. Сейчас порядка 30-35% школьников обучаются во вторую смену, и этот показатель немного снижается», – рассказал чиновник на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы.

Как следует из данных департамента, в 2025 году численность школьников в Екатеринбурге превысила 203 тысяч. Из них во вторую смену учились 67,3 тысячи. В 2024 году этот показатель был выше – 69,6 тысячи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

