«Весь город застраивается, а школы получают только новые микрорайоны», – депутаты заявили о дисбалансе

Нехватка школьных мест острее ощущается в старых промзонах Екатеринбурга, где сейчас активно идет жилая застройка. Но администрация по-прежнему уделяет больше внимания новым микрорайонам, заявили депутаты городской думы.

С докладом об итогах реализации муниципальной программы по строительству школ в ЕГД выступила новый директор департамента образования Елена Кириченко. Она рассказала, что с 2016 по 2025 годы в Екатеринбурге было построено 15 новых школьных зданий (каждое – по индивидуальному проекту), реконструировано 2 школы и капитально отремонтировано еще 20 учебных зданий. Финансирование программы за этот срок составило 23,8 миллиарда рублей. В итоге было создано более 25 тысяч школьных мест. Но прирост численности школьников было намного больше – более 61 тысячи детей. Поэтому почти 90% екатеринбургских школ работают в две смены.

Однако депутаты обратили внимание на другой момент. Значительная часть новых школ появилась в новых микрорайонах – Академическом, Краснолесье, Солнечном. «Я вижу здесь дисбаланс. Академ-академ-академ. Но весь город застраивается!» – заявил Александр Колесников. Он привел в пример свой округ в Железнодорожном районе, где девелоперы осваивают бывшие промзоны. Но по Генплану на этих территориях не предусмотрены ни школы, ни развитие улично-дорожной сети. Колесников предложил включить вице-мэра Константина Шевченко, ответственного за социальную политику, в состав совещаний по стратегическому планированию с правом вето. «Или нормального зама по экономике возьмите, пожалуйста. Вы считать не умеете, что ли? Если у вас нет нормального экономиста, так верните Александра Высокинского (бывший мэр Екатеринбурга, сейчас член Совфеда, – прим. ред.), он экономист великолепный», – бросил Колесников.

Также депутат выразил недовольство застройщиками. «Почему так долго строят школу № 208? Обещали открыть еще в 2025 году. «Атомстройкомплекс», когда надо, застраивает целые районы человейниками, все вопросы быстро решаются. А по школе у них корректировка проекта. Достали уже. Может придать им ускорение?» – обратился Колесников к чиновникам. Свое выступление депутат завершил фразой: «Стройка – зло, и с ней надо бороться».

Владимир Крицкий, хоть и не поддержал яростный спич коллеги, но признал, что проблема существует. «Нужно проанализировать, в каких районах города и как быстро нужно строить школы. Этот анализ надо проводить немедленно. И мы мало обращаем внимания на строительство образовательных центров, хотя Екатеринбург – пионер в этом вопросе. Образовательные центры позволят оперативно реагировать на изменение демографии, так как внутри одного здания можно без особой реконструкции либо увеличить места в детском саду, либо в начальной школе», – отметил депутат.

Михаил Вечкензин предложил строить школы по типовым проектам, которые обойдутся бюджету дешевле. На перекос в сторону новых районов указал и Тимофей Жуков: «Нужно не забывать про отдаленные территории. И соглашусь с коллегой Колесниковым, сейчас активно застраиваются бывшие промзоны, и там будет проблематично с местами в школах».

В планах мэрии на 2026 год – открытие школы с медицинским уклоном в квартале улиц Щорса – Машинная – набережная Исети (рядом с парком Маяковского). На 2027 год запланировано завершение строительства гимназии «Арт-Этюд» и нового корпуса школы № 208. В 2029 году должна открыться школа № 3 в микрорайоне Солнечном и школа № 1 в новом квартале Академического района.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

