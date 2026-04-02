В Екатеринбург привезли первую крупную партию арбузов из Ирана

В Екатеринбург доставили первую в этом году партию арбузов из Ирана общей массой 40 тонн.

Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году поставки арбузов начались на две недели раньше, чем в прошлом.

Вся поступившая продукция прошла фитосанитарный контроль. По результатам экспертизы карантинные объекты не обнаружены. Партия арбузов признана безопасной, ее разрешили отправить в магазины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

