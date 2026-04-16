В Екатеринбург привезли арбузы и дыни из Китая

В Екатеринбург приехала первая в этом году партия арбузов и дынь из Китая. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего прибыло 15 тонн арбузов и 3 тонны дынь.

«Арбузный сезон в регионе длится практически круглый год. С конца мая бахчевые на Урал завозят из Узбекистана. С октября и до самой весны арбузы поступают из Китая. Пик поставок, как правило, приходится на июль-август», – отметил исполняющий обязанности начальника УТУ Сергей Епифанов.

Ранее таможенники проверяли арбузы из Ирана, это была первая крупная поставка в Екатеринбург в этом году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube