В связи с разливом реки Ницы ГАИ закрыла движение по трем мостам (ФОТО)

В Свердловской области временно закрыто движение автомобилей по трем мостам в Байкаловском и Слободо-Туринском районах.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в связи с разливом реки Ницы закрыты выезды на мосты на 1-м км автодороги село Ницинское – урочище Комлево, на 1-м км автодороги село Городище – деревня Боровикова, на 1-м км автодороги село Елань – деревня Яр.

Установлены временные дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».

Отметим, в прошлом году эти мосты тоже были закрыты из-за паводка, но позже – 14 апреля.

Байкаловский район, Елена Владимирова

