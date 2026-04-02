В связи с разливом реки Ницы ГАИ закрыла движение по трем мостам (ФОТО)

В Свердловской области временно закрыто движение автомобилей по трем мостам в Байкаловском и Слободо-Туринском районах.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в связи с разливом реки Ницы закрыты выезды на мосты на 1-м км автодороги село Ницинское – урочище Комлево, на 1-м км автодороги село Городище – деревня Боровикова, на 1-м км автодороги село Елань – деревня Яр.
Установлены временные дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
Отметим, в прошлом году эти мосты тоже были закрыты из-за паводка, но позже – 14 апреля.
Байкаловский район, Елена Владимирова
