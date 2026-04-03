Финансовый вице-мэр Анна Турунцева уходит в отставку

Заместитель главы Екатеринбурга Анна Турунцева покидает свой пост. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердил источник в мэрии. Официальных комментариев по кадровому решению пока нет.

В подчинении Анны Турунцевой находились департамент финансов и финасово-бухгалтерское управление мэрии. Ранее она много лет была главным финансистом городской администрации, в частности, отвечала за верстку муниципального бюджета.

По данным издания «Коммерсант Урал», исполнять обязанности вице-мэра вместо Турунцевой будет директор департамента финансов Юлия Медведева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

