Финансовый вице-мэр Анна Турунцева уходит в отставку

Заместитель главы Екатеринбурга Анна Турунцева покидает свой пост. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердил источник в мэрии. Официальных комментариев по кадровому решению пока нет.
В подчинении Анны Турунцевой находились департамент финансов и финасово-бухгалтерское управление мэрии. Ранее она много лет была главным финансистом городской администрации, в частности, отвечала за верстку муниципального бюджета.
По данным издания «Коммерсант Урал», исполнять обязанности вице-мэра вместо Турунцевой будет директор департамента финансов Юлия Медведева.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
