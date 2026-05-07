Назначен замглавы Екатеринбурга по финансам

Новым заместителем главы Екатеринбурга по финансам назначен Вадим Суровцев, который ранее руководил контрольно-ревизионным управлением администрации.

Как сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное», Вадим Суровцев продолжить курировать управление, кроме того, он будет курировать и департамент по товарному рынку и услугам.

Напомним, предыдущий заместитель главы Екатеринбурга по финансам Анна Турунцева покинула свой пост в начале апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

