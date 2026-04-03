Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

5 апреля православные всего мира отпразднуют Вербное воскресенье. Во всех храмах пройдут молебны и освящения символа праздника – веточек вербы.

Издавна считалось, что освященная в Вербное воскресенье верба защищает от стихийных бедствий, нечистой силы и болезней. На Руси верили, что ветка вербы, брошенная против ветра, прогонит бурю, брошенная в огонь – усмирит его, а посаженная в поле – сбережет посевы. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам и скармливали скотине.

С Вербным воскресеньем связывалось немало обрядов и примет. Например, считалось, что мороз в воскресенье предвещает хороший урожай яровых.

Чтобы найти вербу, ехать за ней за город уже не обязательно. Приобрести ветки вербы можно и в Екатеринбурге, на стихийных рынках. Стоимость символа Вербного воскресенья составляет в среднем 50 рублей за веточку. Ветки с праздничным декором (бантики, ленты) стоят уже от ста рублей. В некоторых цветочных магазинах предлагают тематические композиции, собранные из веток вербы и выгонки гиацинтов, тюльпанов или нарциссов.

В этом году на Урале из-за ранней весны вербы начали цвести за две недели до праздника, поэтому у всех желающих есть возможность не покупать, а самостоятельно заготовить себе букет из символических веток.

Екатеринбург, Елена Васильева

