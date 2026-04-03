Ушло в суд дело шайки, легализовавшей сотни мигрантов

Ушло в суд уголовное дело шайки, которая несколько лет занималась легализацией незаконных мигрантов за деньги. В шайке было четверо – 63-летний предприниматель, два его сына, а также 36-летний инспектор подразделения по вопросам миграции отдела полиции № 14.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, фигуранты подыскивали мигрантов, желающих узаконить свое пребывание на территории России, и заключали с ними фиктивные трудовые договоры. Но основании этих договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, что давало им основание для дальнейшего пребывания в стране.

Кроме того, предводитель шайки фиктивно регистрировал мигрантов в принадлежащем ему 3-этажном здании в Екатеринбурге. Фактически там проживали несколько десятков иностранцев со своими семьями. По данным следствия, от каждого иностранца отец и двое его сыновей получали от 4 до 20 тысяч рублей.

Входивший в преступную группу полицейский помогал злоумышленникам и ставил мигрантов на учет по месту пребывания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube