Коммерсант из Екатеринбурга и его сыновья незаконно легализовали в России 2000 мигрантов (ФОТО)

Директор екатеринбургской коммерческой фирмы, два его сына и их сообщник из полиции за несколько лет преступным путем легализовали на территории России 2000 мигрантов. Некоторые из них подозреваются в тяжких преступлениях, в частности, торговле наркотиками.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 62-летний фигурант и его сыновья подыскивали иностранцев, желающих узаконить свое пребывание в России, заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск.

На основании фиктивных договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, что давало им основание для дальнейшего пребывания в России. Мигрантов, нуждающихся в регистрации по месту пребывания, коммерсант регистрировал в принадлежащих ему объектах недвижимости, в основном – в трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе.

От каждого мигранта предприниматель и его сыновья получали от 4 до 10 тысяч рублей. По предварительным данным, через преступную схему прошли порядка 2 000 приезжих. Входивший в преступную группу инспектор подразделения по вопросам миграции фиктивно ставил иностранцев на учет по месту пребывания.

В зависимости от роли каждого, членам преступной группы предъявлено по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной и иной личной заинтересованности).

Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что успешная спецоперация стала итогом полугодовой разработки сотрудников полиции из подразделения УСБ ГУ МВД Свердловской области. В ней были задействованы представители МВД и ФСБ. Силовую поддержку осуществили бойцы СОБР региональной Росгвардии.

У лидера преступной группы в Орджоникидзевском районе представители МВД обнаружили несколько квартир. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков.

«Среди тех, кто пользовался услугами фигурантов громкого дела, есть лица, которые проходят по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и с причинением тяжкого вреда здоровью. Какие есть ещё криминальные эпизоды на счету подозреваемых, сейчас устанавливают полицейские и следователи», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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