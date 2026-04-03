Понедельник, 6 апреля 2026, 04:53 мск

На Химмаше полыхает частный дом, его тушат 40 пожарных

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В микрорайоне Химмаш вспыхнул серьезный пожар. По словам очевидцев, загорелся частный дом на улице Кутузова, 75. Рядом располагается пансионат «Анастасия» для престарелых людей. Всех пенсионеров и персонал эвакуировали.

Как сообщает МЧС, площадь пожара – 200 кв. м. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Ссылки по теме

Постояльцев частного пансионата на Химмаше, эвакуированных при пожаре, переведут в больницу

