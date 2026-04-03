На Химмаше полыхает частный дом, его тушат 40 пожарных

В микрорайоне Химмаш вспыхнул серьезный пожар. По словам очевидцев, загорелся частный дом на улице Кутузова, 75. Рядом располагается пансионат «Анастасия» для престарелых людей. Всех пенсионеров и персонал эвакуировали.

Как сообщает МЧС, площадь пожара – 200 кв. м. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube