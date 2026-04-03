Понедельник, 6 апреля 2026, 04:53 мск

Постояльцев частного пансионата на Химмаше, эвакуированных при пожаре, переведут в больницу

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за пожара в частном доме на улице Кутузова в Екатеринбурге эвакуируют 50 пациентов расположенного по соседству частного дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

«Создан оперативный штаб, подготовлены койки в ЦГБ № 20 Екатеринбурга для возможного приема лежачих пациентов. В настоящее время скорая помощь оказывает содействие в эвакуации пациентов частного хосписа на другие площадки данной организации», – рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Также на месте происшествия находятся сотрудники ТЦМК, глава ведомства контролирует ситуацию. Медики готовы предоставить помощь в случае необходимости.

Как уже писал «Новый День», сегодня днем в микрорайоне Химмаш вспыхнул серьезный пожар. Сейчас он локализован на площади 300 кв. м, на месте работают 14 единиц спецтехники и 40 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

