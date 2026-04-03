Подснежники и крокусы. В Екатеринбурге зацвели первоцветы

В Екатеринбурге наступил сезон первоцветов – на клумбах уже можно заметить подснежники (галантусы), крокусы, пролески, мускари и даже нарциссы. В частности, полюбоваться ими можно в Саду трав на набережной возле Ельцин-центра.

Отметим, уже завтра в Екатеринбурге начнется похолодание, днем температура воздуха будет подниматься только до +10 °C, а ночью возможны заморозки до -2°. На этой неделе было установлено несколько температурных рекордов по теплу, в частности, вчера в столбики термометров поднимались почти до 21°.

Екатеринбург, Елена Сычева

