«На дорогах жутко», – в Екатеринбурге бушует апрельская метель (ФОТО)

В пятницу, 10 апреля, во второй половине дня в Екатеринбурге пошел густой снег. «Какая жесть!» – делятся снимками в соцсетях жители уральской столицы.

Автомобилисты жалуются, что в городе сильно затруднено движение, «На дорогах жутко», – сообщает корреспондент «Нового Дня».

При этом в марте несколько раз столбики термометров поднимались до +20 °C, было побито несколько температурных рекордов, и уже начали цвести первоцветы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube