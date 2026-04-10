Пятница, 10 апреля 2026, 16:41 мск

«На дорогах жутко», – в Екатеринбурге бушует апрельская метель (ФОТО)

В пятницу, 10 апреля, во второй половине дня в Екатеринбурге пошел густой снег. «Какая жесть!» – делятся снимками в соцсетях жители уральской столицы.

Автомобилисты жалуются, что в городе сильно затруднено движение, «На дорогах жутко», – сообщает корреспондент «Нового Дня».

При этом в марте несколько раз столбики термометров поднимались до +20 °C, было побито несколько температурных рекордов, и уже начали цвести первоцветы.

Екатеринбург, Елена Васильева

