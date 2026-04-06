В деревне Баронской под Нижним Тагилом вышла из берегов река Межевая Утка, вода поднимается к садовым участкам.

«В субботу с Висимской плотины начался сброс воды. На реке Межевая Утка тронулся лед, и на мелководье у деревни образовался затор. Из-за этого вода резко поднялась, река вышла из берегов и подтопила улицу Заречную. Вода подошла к приусадебным участкам. На месте работают спасатели Центра защиты населения, специалисты МЧС, сотрудники природного парка «Река Чусовая». С помощью аэролодки затор удалось частично разбить. Уровень воды сейчас падает. Жители домов от эвакуации отказались. Но мы готовимся к любому развитию событий. В деревне введен режим повышенной готовности», – написал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Кроме того, повысился уровень воды в реке Чусовой в поселке Билимбай. Подтоплены 6 придомовых территорий. Подчеркну: вода к жилым домам не подошла, люди находятся в своих домах, никто не пострадал и не эвакуирован. На месте работают все службы. Организован объезд по ул. Рабочих. Для жителей подготовлен пункт временного размещения на базе школы № 22 (тепло, питание, вода)», – сообщил мэр Первоуральска Игорь Кабец.

По сообщению ГУ МЧС, по состоянию на утро 6 апреля на территории области были затоплены 17 приусадебных участков, 2 низководных моста и 1 мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 5 населенными пунктами (64 дома, 105 человек, 9 детей).

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube