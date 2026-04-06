В поселке Билимбай подтоплены 11 дворов

Уровень воды в реке Чусовой за сутки повысился на 24 см и составляет 392 см. В поселке Билимбай подтоплены 11 придомовых территорий и 1 дом.

Как сообщили в ДИПе, подготовлен и развернут пункт временного размещения на 15 мест в школе № 22. Пока в эвакуации жителей нет необходимости.

Уровень воды в реке Уфе за сутки повысился на 39 см и составляет 234 см. Временно ограничен подъезд к четырем частным домам по улице Остров в Красноуфимске. Угрозы подтопления домов нет, эвакуация населения не нужна.

В деревне Баронской паводковая вода ушла со всех придомовых территорий, угрозы подтопления нет, река Межевая Утка вернулась в русло.

Первоуральск, Елена Владимирова

