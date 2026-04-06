Уральские реки вскрылись раньше срока: вода прибывает по полметра в сутки

В прошедшие выходные в большинстве рек Свердловской области уровень воды повышался до 56 см в сутки. Реки Сылва, Тагил, Ивдель, участки рек Тура и Тавда вскрылись на 13-18 дней раньше среднемноголетних значений, сообщили в Уральском Гидрометцентре. При вскрытии в реке Серебряная (приток Чусовой) образовался затор льда, вода поднялась на 86 см и вышла на пойму. В верхнем течении Сосьвы сохраняется ледостав с полыньями, ниже по течению наблюдаются разводья, подвижка льда.

Остаются подтопленными пойменные участки рек Пышма, Ирбит (приток Ницы). В реках Мугай (приток Тагила), Ница, Сылва уровни воды достигли отметок, при которых начинается затопление поймы. В Нице в районе села Краснослободское уровень воды превышает отметку, при которой начинается подтопление низководных мостов. В ближайшие дни рост уровней воды в большинстве рек продолжится. В реках юго-запада области начнется формирование максимальных уровней воды весеннего половодья.

Как уже сообщил «Новый День», сегодня в поселке Билимбай поднялся уровень реки Чусовой, подтоплены 11 придомовых территорий и 1 дом. Подготовлен и развернут пункт временного размещения на 15 мест в школе № 22. Пока в эвакуации жителей нет необходимости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

