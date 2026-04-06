В России провели опрос о запрете самокатов. Результаты неожиданные

В России провели опрос о необходимости запретить электрические самокаты. Исследование делал портал Superjob, а респондентами выступили москвичи и петербуржцы. Им задавали всего один вопрос: «Вы бы хотели, чтобы в вашем городе полностью запретили передвижение на электросамокатах?».

В Москве вариант «да» выбрали 45% опрошенных, а в Санкт-Петербурге – 51%. Что касается противников запретительных мер, то в столице их оказалось 38%, а в Северной столице – 32%.

В Екатеринбурге сезон прокатных самокатов начался официально с 1 апреля. Примерно так же, как и в других городах страны. И буквально сразу же начались ДТП с участием СМИ. Так, в московском Чертанове две школьницы на арендованном самокате сбили пожилого мужчину, который в результате столкновения получил открытый перелом. Школьницы с места ДТП скрылись.

Екатеринбург, Елена Сычева

