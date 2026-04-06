После вспышки норовируса суд на 2 недели закрыл лагерь «Исетские зори»

Каменский районный суд признал ФГУП «Производственное объединение «Октябрь», которое управляет детским лагерем «Исетские зори», виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в пресс-службе суда, юрлицу назначено наказание в виде приостановления деятельности лагеря на 14 суток, начиная со 2 апреля.

Как уже писал «Новый День», в конце марта несколько отдыхающих обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. По состоянию на 31 марта 2026 года число выявленных случаев ОКИ достигло 14. Лабораторные исследования подтвердили у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря норовирус 1 генотипа. В ходе эпидемиологического расследования были установлены грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового распространения инфекции.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

