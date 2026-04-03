В лагере, где отравились дети, грубо нарушались санитарные нормы

В Каменский районный суд поступил материал о вспышке норовируса в лагере «Исетские зори». Санитарные врачи ходатайствуют об административном приостановлении работы учреждения.

Как сообщили в пресс-службе суда, лагерем управляет ФГУП «Производственное объединение «Октябрь». Поводом для эпидемиологического расследования стала регистрация 9 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди отдыхающих. По состоянию на 31 марта число выявленных случаев ОКИ достигло 14. Лабораторные исследования подтвердили у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря норовирус 1 генотипа.

В лагере установлены грубые нарушения санитарных норм. И.о. главного санитарного врача по Каменску-Уральскому, Каменскому району, Сухоложскому и Богдановичскому районам ходатайствует об административном приостановлении работы объекта.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

