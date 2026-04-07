Сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных православных праздников. Почти все из них посвящены главным событиям земной жизни Христа и Его матери, о которых повествует Священное Писание. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому этот день особенный для христиан.

Название праздника с греческого (Евангелисмос) переводится как «благая весть». Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!" Он сообщил о рождении от нее Сына Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества от греха. Согласно богословским толкованиям, фраза небесного посланника стала первой радостной вестью для человечества после изгнания Адама и Евы из Рая.

В 2026 году Благовещение выпадает на вторник Страстной седмицы. Совпадение с днями Страстной седмицы придает празднику особую глубину, соединяя радость Благовещения с воспоминаниями о страданиях Христа.

По церковному обычаю, службы в Благовещение Пресвятой Богородицы духовенство совершает в облачениях голубого – «богородичного» цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность. По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила, а также свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя.

По погоде в этот день гадали об урожае: ветер, иней и туман предвещает урожайный год, если пошел дождь – уродится рожь и будем много грибов, а солнечный день – к богатому урожаю пшеницы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube