Средняя зарплата уральцев в январе составила 92 тысячи рублей

В январе 2026 года средняя начисленная зарплата в Свердловской области составила 92 тысячи рублей, или 110,9% от января 2025 года. В Свердловскстате уточнили, что с учетом инфляции реальный рост зарплаты составил только 3,2%.

В некоторых отраслях экономики средние зарплаты оказались существенно выше или ниже средних показателей. Так, заметно больше среднего уровня зарабатывают ученые (в среднем +22,3 тысячи рублей), айтишники (+59 тысяч), финансисты и страховщики (+69,2 тысячи рублей).

Самые низкие средние зарплаты на Урале – в сельском хозяйстве (-20,5 тысячи от среднего уровня), у администраторов и подобных специалистов (-36,1 тысяча), в гостиницах и заведениях общепита (-37,3 тысячи рублей).

Как ранее писал «Новый День», по итогам 2025 года средний уровень начисленной заработной платы в регионе составил 89 286 рублей (до вычета налогов), что выше на 13,6%, чем в 2024 году. С учетом индекса потребительских цен размер реальной зарплаты подрос только на 3,2%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

