На Урале выпустили на волю лебедей, которые перезимовали вместе с людьми

В Тугулымском районе выпустили на волю пару лебедей, которым люди помогли пережить зиму, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», в начале зимы жители Тугулыма заметили пару лебедей, которая почему-то не смогла улететь со своими сородичами на зимовку. Спасательную операцию возглавил инспектор департамента по охране животного мира Александр Ласкин. Птиц определили в отдельное теплое помещение, где они смогли переждать зиму.

Сегодня птиц выпустили обратно в дикую природу.

Тугулым, Елена Владимирова

