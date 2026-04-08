Энергетики увеличат мощность котельной «Южная», чтобы подключать новые дома в Чкаловском районе (ФОТО)

На котельной «Южная», которая обеспечивает теплом Чкаловский район Екатеринбурга, полностью заменят оборудование водогрейного котла № 12. Модернизация позволит не только перейти на безаварийный режим работы 60-летней котельной, но и увеличить ее мощность.

Масштабные ремонтные работы на «Южной» ведутся с 2024 года после того, как котельная перешла на баланс ПАО «Т Плюс». На объекте был высокий износ оборудования, той же зимой из-за поломки котла остыли батареи в квартирах на Вторчермете и Уктусе. По итогам отопительного сезона энергетики провели экспертизу оборудования и приступили к ликвидации слабых мест котельной. В 2024 году завершилась реконструкция котла № 11. В этом сезоне специалисты проводят капитальный ремонт котла № 12.

«Сейчас идет демонтаж оборудования конвективной поверхности нагрева. В дальнейшем будет установлен такой же котел, но улучшенной конструкции. Новая поверхность будет ребристой, что исключает теплопотери. Кроме того, трубы и воздуховоды будут большего диаметра, то есть, увеличивается пропускная способность котла», – рассказал прораб Игорь Южаков.

Рабочие также проведут реконструкцию газопровода, заменят электрическую часть агрегата и вентиляторы. В целях безопасности установят систему автоматического управления котлом – все процессы сможет контролировать оператор котельной из своего кабинета.

«Замена котла повысит надежность теплоснабжения района. Кроме того, мощность оборудования увеличится со 100 до 105 гигакалорий. Это значит, что котельная сможет выдержать дополнительную нагрузку при подключении новых жилых домов и социальных объектов. В целом новый котел сможет обеспечить теплом порядка 100 домов, это сравнимо с микрорайоном», – отметил руководитель котельной «Южная» Павел Бабинцев. Он подчеркнул, что с начала модернизации котельной в Чкаловском районе подача тепла потребителям идет бесперебойно. Ремонт котла № 12 энергетики планируют завершить в декабре 2026 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

