В котельной «Южная», из-за которой в январе остыли батареи на Вторчермете и Уктусе, завершается модернизация (ФОТО)

Специалисты свердловского филиала ПАО «Т Плюс» завершают ремонт оборудования котельной «Южная», которая обеспечивает теплом весь Чкаловский район. В январе из-за поломки одного из котлов остыли батареи в 200 жилых домах. Энергетики заявляют, что такая ситуация больше не повторится.

Котельная была построена еще в 1960-х годах, и поступила на баланс «Т Плюс» летом 2023 года после того, как обанкротился предыдущий собственник. За короткий срок энергетики успели выполнить только текущий ремонт, поэтому модернизация теплоисточника была отложена на лето 2024 года. Однако избежать перебоев в зимнее время не удалось из-за высокого износа оборудования.

«По итогам отопительного сезона мы выявили множество слабых мест в котельной. В данный момент проводится реконструкция котла №11 (именно он сломался зимой – прим. ред.), которая включает замену заднего экрана и конвективной части. На конец августа запланированы гидравлические испытания котла. Также проводится ремонт оборудования котла №12, которое было ненадежным в прошлый сезон. Кроме того, в котельной выявлены дефекты сетевого трубопровода. Мы смонтировали временную схему, которая проработает сентябрь и октябрь, пока идет замена основного трубопровода. Основной будет введен в начале ноября. Для потребителей этот переход будет незаметным», – пояснил технический директор Центральных котельных Свердловского филиала «Т Плюс» Михаил Тиунцов.

За ремонтными работами в котельной пристально следит городское управление ЖКХ. «Поскольку к этому теплоисточнику были вопросы, мы проводим инспекцию. Работы идут в плановом режиме, мы получили всю необходимую документацию. Проверка продлится до 2 сентября. В котельной завершается масштабная модернизация, проводятся необходимые мероприятия для того, чтобы город «штатно» вошел в отопительный сезон», – сообщил замначальника управления Дмитрий Барашкин.

Свердловский филиал «Т Плюс» основной поставщик тепла на территории Екатеринбурга. В уральской столице на балансе компании находится 44 котельных и 4 ТЭЦ. Все энергообъекты проходят тщательную проверку перед стартом отопительного сезона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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