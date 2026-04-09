Здание, в котором почти 20 лет находилась служба судебных приставов, снесут

В центре Екатеринбурга в ближайшее время снесут здание по адресу: ул. Пролетарская, 7, где с 2008 года располагалось Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Региональное управление охраны объектов культурного наследия опубликовало результаты экспертизы, согласно которой снос здания не навредит расположенным по соседству памятникам архитектуры. Само бывшее здание УФССП памятником не является, хоть и стилизовано под старину – его построили 18 лет назад.

В документе говорится, что для сноса используют универсальный экскаватор с гидравлическим приводом на гусеничном ходу. Материалы будут своевременно вывозиться со стройплощадки, перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. «Снос (демонтаж) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом проектом не предусмотрен», – уточняют эксперты.

Напомним, рядом с идущим под снос зданием расположены несколько объектов культурного наследия:

1) двухэтажный дом в «кирпичном стиле» (ул. Горького, д. 7);

2) дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП(б) (ул. Пролетарская, д. 9);

3) дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях (ул. Пролетарская, д. 3);

4) дом жилой В.И. Иванова (ул. Пролетарская, д. 10);

5) дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк (ул. Толмачева, д. 41).

Управление ФССП по Свердловской области с 6 апреля работает по новому адресу – на ул. Бажова, 79.

Екатеринбург, Елена Владимирова

