Улицу Пролетарскую перекроют на 2 месяца ради сноса бывшего здания УФССП

Специалисты ООО «Регион инвест ресурс» ограничат движение транспорта на улице Пролетарской с 20 апреля по 30 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по сносу дома № 7 (бывшая штаб-квартира управления Федеральной службы судебных приставов).

Схема движения общественного транспорта не изменится. Объехать закрытый участок можно будет по улицам: Клары Цеткин – Горького – Дзержинского – Царская – Первомайская.

Как сообщал «Новый День», эксперты установили, что снос здания не навредит расположенным по соседству памятникам архитектуры. Само бывшее здание УФССП памятником не является, хоть и стилизовано под старину – его построили 18 лет назад.

Для сноса используют универсальный экскаватор с гидравлическим приводом на гусеничном ходу. Материалы будут своевременно вывозиться со стройплощадки, перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. «Снос (демонтаж) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом проектом не предусмотрен», – уточняют эксперты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

