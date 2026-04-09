Облсуд отказался поместить Ларису Контееву под домашний арест

Свердловский областной суд оставил в силе решение об избрании Ларисе Контеевой меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, такая мера пресечения была избрана 13 марта 2026 года Орджоникидзевским районным судом. Ларисе Котеевой было запрещено общаться со свидетелями и лицами, осужденными по данному уголовному делу, за исключением лиц, являющихся близкими родственниками.

Прокурор обжаловал это постановление и попросил удовлетворить ходатайство гособвинения о продлении Контеевой срока содержания под домашним арестом. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы прокурора, оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, органами предварительного расследования жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга Лариса Контеева обвиняется в пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве.

По версии следствия, Лариса Контеева помогла мужу получить через посредника крупную взятку – 51,28 % доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база № 4» рыночной стоимостью более 77 млн рублей. Также она обвиняется в пособничестве в вымогательстве, в результате которого потерпевшей причинен ущерб на общую сумму 129 073 500 рублей. На стадии предварительного следствия Контеева заявила, что в сделке по приобретению доли ООО «Продовольственная база № 4» участия не принимала, каких-либо действий криминального характера ею, ее мужем не предпринималось, давления на потерпевшую с их стороны не оказывалось.

Как уже писал «Новый День», Лариса Контеева уехала из России в 2012 году после того, как ее мужа арестовали. В декабре 2024 года Контеева вернулась в Россию, и ее сразу задержали. До 13 марта она находилась под домашним арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

