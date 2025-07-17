Начинается суд над Ларисой Контеевой. Ущерб потерпевшей стороны – 129 млн рублей

Сегодня в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Ларисы Контеевой – супруги бывшего вице-мэра Виктора Контеева, который недавно вышел из колонии по УДО, отсидев почти 14 лет за вымогательство, покушение на убийство, крупное мошенничество и отмывание денег.

Как сообщили в пресс-службе суда, Ларису Контееву обвиняют в пособничестве в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, Лариса Контеева помогла мужу получить через посредника крупную взятку – 51,28 % доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база № 4» рыночной стоимостью более 77 млн рублей. Также она обвиняется в пособничестве в вымогательстве, в результате которого потерпевшей причинен ущерб на общую сумму 129 073 500 рублей.

На стадии предварительного следствия Контеева заявила, что в сделке по приобретению доли ООО «Продовольственная база № 4» участия не принимала, каких-либо действий криминального характера ею, ее мужем не предпринималось, давления на потерпевшую с их стороны не оказывалось.

Как уже писал «Новый День», Лариса Контеева уехала из России в 2012 году после того, как ее мужа арестовали. Ей заочно предъявили обвинения по ч.5 ст. 33, ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч.5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Пособничество в получении взятки и пособничество в вымогательстве» и объявили в международный розыск. В декабре 2024 года Контеева вернулась в Россию, и ее сразу задержали. Сейчас она находится под домашним арестом. Бывшего вице-мэра Виктора Контеева и его жену обвиняли в переделе собственности овощебазы № 4 в Екатеринбурге. Экс-чиновник был в итоге осужден на 20 лет лишения свободы за вымогательство, покушение на убийство, мошенничество и отмывание денег.

В июне 2025 года Виктор Контеев вышел по УДО. При рассмотрении прошения об условно-досрочном освобождении суд учел положительные характеристики осужденного, его преклонный возраст (Контееву 72 года), участие в благотворительной деятельности, а также мнение трех потерпевших, которые не возражали против ходатайства об УДО. Контеев провел в колонии 13 лет 8 месяцев и 4 дня и освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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