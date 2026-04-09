Осужден подросток, случайно убивший приятеля одним ударом

Белоярский районный суд вынес приговор 15-летнему подростку за убийство сверстника.

Как уже писал «Новый День», 15-летний школьник погиб от руки приятеля в селе Косулино 6 августа. Трое друзей возвращались с водоема, где купались. По предварительным данным, двое подростков взяли наручные часы третьего и стали их подбрасывать, возникла ссора, а потом драка. Один из парней ударил другого в солнечное сплетение.

Увидев, что другу стало плохо, подозреваемый сам вызвал скорую помощь. Пытались помочь и случайные прохожие, но реанимировать мальчика не удалось. Прибывшая бригада констатировала смерть. Погибший рос с мамой. Обвиняемый с 2014 года жил с бабушкой и дедушкой, его мать лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». При назначении наказания суд учел возраст подсудимого, положительные характеристики и смягчающие обстоятельства. Он приговорен к 4 годам воспитательной колонии.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube