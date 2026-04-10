Власти стали ремонтировать дороги по праздникам

В Свердловской области наметился интересный тренд – ремонт дорог стали приурочивать к праздникам.

Так, ко Дню Космонавтики дорожники обновляют подъездные пути к городам, связанным с космической отраслью, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этот список попала Нижняя Салда, в которой располагается предприятие «НИИМаш», выпускающее ракетные двигатели. Там отремонтируют автомобильную дорогу, ведущую на Алапаевск. Также запланирован капремонт первого километра дороги Нижняя Салда – Басьяновский – Медведево.

Повезло и Каменску-Уральскому, так как в нем когда-то жил и работал летчик-космонавт Павел Беляев. В 2026-2027 годах там отремонтируют дорогу к деревням Позариха и Беловодье. «Работы приурочены к 65-летию первого полета человека в космос и проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – говорится в сообщении департамента информполитики.

В администрации Екатеринбурга подхватили этот тренд. Пресс-служба мэрии рассказала о ремонте дороги, ведущей к Храму Державной иконы Божией Матери. Он расположен рядом с улицей Стрелочников, где и будут вестись работы в этом году. «На участке дороги от Выездного переулка до улицы Челюскинцев подрядная организация отремонтирует покрытие проезжей части, заменит или выправит люки смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, на нескольких перекрестках установят новые дорожные знаки, а также нанесут на покрытие разметку из термопластика. Протяженность приведенного в нормативное состояние объекта составит 1270 метров, а общая площадь – 16 300 «квадратов», – сообщили в мэрии.

Напомним, в 2026 году православный праздник Пасха и День космонавтики выпадают на один день – 12 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

