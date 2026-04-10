Свердловскую школу оштрафовали после стрельбы ученика

Администрация школы № 1 в поселке Зайково оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение требований антитеррористической защищенности (по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ). В марте в учебном заведении произошел инцидент – 13-летний школьник принес в портфеле пневматический пистолет и открыл стрельбу. Пострадали учитель, бухгалтер и одна из учениц. К счастью, никому из них госпитализация не потребовалось.

Как выяснила полиция, подросток взял пистолет «Сталкер» у старшего брата, который купил оружие на маркетплейсе для охоты на крыс. Пистолет газобаллонного типа не является огнестрельным оружием, поэтому есть в свободной продаже.

«После случившегося Росгвардия провела в школе проверку. Выявлены недостатки в организации работы по обеспечению безопасного пребывания учащихся. В отношении школы был составлен протокол об административном правонарушении. Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ирбит, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube