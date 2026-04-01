Подросток ранил из пистолета одноклассницу, учителя и школьного бухгалтера

В Ирбите возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после того как 13-летний подросток открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, ЧП случилось 27 марта в поселке Зайково. Школьник выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета, который он тайком взял у 19-летнего брата. Девочке поцарапало голову, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, стрелок попал в палец учителю и в ногу школьному бухгалтеру, но, к счастью, госпитализация никому не понадобилась.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье, ранее на учете в органах ПДН он и семья не состояли.

Пневматический пистолет «Сталкер» подросток взял у своего старшего брата, который купил оружие на маркетплейсе для охоты на крыс. Пистолет газобаллонного типа не является огнестрельным оружием, поэтому находится в свободной продаже.

Напомним, что на прошлой неделе в одной из школ в Челябинска произошел инцидент. Ученик 9 класса школы № 32 принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Мальчик выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно, получив травмы. Девочку и нападавшего госпитализировали, их жизни ничего не угрожало.

30 марта уральский полпред Артем Жога провел с федеральными инспекторами совещание, одной из тем которого стала безопасность школьников и студентов Уральского федерального округа. «Жизнь и здоровье детей – превыше всего. Прошу держать на контроле все вопросы обеспечения безопасности в школах и других учреждениях образования, оперативно подключаться к решению возникающих проблем. Это касается широкого круга вопросов: от охраны до питания», – акцентировал Артем Жога.

Ирбит, Елена Владимирова

