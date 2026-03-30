Уральский полпред провел совещание по безопасности школьников и студентов

Уральский полпред Артем Жога провел совещание с федеральными инспекторами. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе полпредства, одной из тем стала безопасность школьников и студентов Уральского федерального округа

«Жизнь и здоровье детей – превыше всего. Прошу держать на контроле все вопросы обеспечения безопасности в школах и других учреждениях образования, оперативно подключаться к решению возникающих проблем. Это касается широкого круга вопросов: от охраны до питания», – акцентировал Артём Жога.

Напомним, что на прошлой неделе в одной из школ в Челябинска произошел инцидент. Ученик 9 класса школы №32 принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Мальчик выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно, получив травмы.

Девочку и нападавшего госпитализировали, их жизни ничего не угрожало. По факту инцидента были возбуждены три уголовных дела по признакам покушения на убийство двух или более лиц, халатности, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube