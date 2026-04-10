Свердловские руководители не спешат покидать Telegram

В мессенджере Telegram все еще работают официальные аккаунты первых лиц Свердловской области.

Например, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога продолжает публиковать посты в личном ТГ-канале, на который подписаны 40,7 тысячи человек. В аналогичном канале в МАХ у полпреда 2280 подписчиков. Основной канал полпредства «УрФО Инфо» имеет 3554 подписчика в Telegram и 278 подписчиков в МАХ. Канал обновляется ежедневно.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер тоже продолжает вести персональный телеграм-канал с открытыми комментариями. За обновлениями аккаунта главы региона следят 51 976 человек. В МАХ у Паслера пока только 18 294 подписчика. Канал регионального правительства «Свердловская область» имеет 5075 подписчиков в телеграме, и даже чуть больше в МАХ – 5618. Посты дублируются в обоих мессенджерах.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также держит связь с горожанами через официальный телеграм-канал, на который подписано 5460 человек. Аналогичный канал мэра в МАХ пока собрал только 1333 подписчика.

Ранее «Новый День» писал, что депутаты Госдумы от Свердловской области продолжают вести телеграм-каналы, несмотря на блокировку мессенджера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

