Среди 175 россиян, возвращенных сегодня из украинского плена, есть два жителя Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Вернулся из плена наш земляк из Железнодорожного района. За него просила жена, после сообщения о том, что он пропал без вести, она увидела на одном из видео мужа и уже не сомневалась: он жив, его надо спасать. И вот благая весть: он жив. Второй земляк из Серова, его искали мама и сестра. Очень за них рада. По их словам, переживали многие земляки. Среди раненых наших ребят нет», – написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

По информации Минобороны, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. При возвращении российских военных из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Кроме того, с территории Украины возвращены последние семь жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

