Россия в субботу вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации Минобороны, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Как отмечается, при возвращении российских военных из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Кроме того, по данным военного ведомства, с территории Украины возвращены последние семь жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. На пограничном пункте белорусско-украинской границы курян встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее сегодня она анонсировала возвращение в Россию последних курских заложников. Среди них – пять женщин и двое мужчин, все они из Суджанского района. Сегодня они будут доставлены в Курск.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 6 марта в формате 300 на 300.

В начала апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия и Украина готовят обмен пленными перед Пасхой.

Москва, Наталья Петрова

