Москалькова: последние семь курян сегодня вернутся в Россию с Украины

В Россию в субботу вернутся последние семь жителей Курской области, которых Украина удерживала в качестве заложников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали из Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», – написала омбудсмен в Max.

Среди возвращающихся в Россию курян – пять женщин и двое мужчин, уточнила Москалькова.

Жители Курской области вернутся на родину в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Российские СМИ накануне со ссылкой на источник сообщали, что Москва и Киев 11 апреля проведут обмен пленными.

Напомним, 5 февраля в рамках обмена с украинской стороной в Россию вернулись трое курян, которые незаконно удерживались на Украине.

В начале марта Татьяна Москалькова сообщила, что на Украине удерживаются семь жителей Курской области. По ее словам, трое курян размещены в пунктах временного размещения, еще четверо живут у родственников. С момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей, уточнила она.

Москва, Наталья Петрова

