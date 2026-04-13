Клинику Габинского, фигурировавшую в схеме по выводу государственных денег, заберут за долги

Клинику сердца, через которую, как полагает следствие, бывший руководитель Института кардиологии Ян Габинский выводил государственные деньги, забирают за долги. Медицинское учреждение было построено в кредит, сообщил источник «Нового Дня», он не был погашен, и теперь банк будет решать, что делать с этим активом.

Как говорят источники агентства в медицинской сфере, учреждение может работать в плюс – и без сомнительных схем. Однако для этого нужен грамотный управленец с опытом работы в здравоохранении. Кроме того, кредиторы ищут организацию, которая возьмет клинику под крыло. Это может быть один из крупных действующих игроков в сфере коммерческого здравоохранения Урала, однако рассматриваются и группы влияния, у которых пока нет такого опыта.

Как писал «Новый День», схема работала так: пациенты, которые проходили лечение в Институте кардиологии, направлялись в частную клинику на необходимые исследования, причем оплачивалось это все из средств ТФОМС Свердловской области. ООО «Клиника сердца» (ООО «КС») находится на одной территории с институтом и на протяжении многих лет была основным поставщиком медицинских услуг для бюджетного медучреждения. По данным из открытых источников, КС заключила почти полторы сотни контрактов в качестве поставщика, наибольшую часть – именно с ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». Общая сумма составила 788 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

