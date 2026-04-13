Мэрия Екатеринбурга назвала места, где самокаты будут запрещены (СПИСОК)

Администрация Екатеринбурга расширит список ограничений для электросамокатов. В 22 зонах будет полностью запрещено пользоваться СИМ, а скоростной лимит для всех прокатных самокатов составит 20 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас ездить на самокатах нельзя в парках: Маяковского, Преображенском, Зеленой Роще, «Уралмаш», «Эльмаш», в парке Энгельса, а также в дендропарке на ул. 8 Марта, на территории «УГМК Арены» и Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога». К этому перечню планируется добавить еще 12 зон:

– парк Павлика Морозова;

– Харитоновский сад;

– парк XXII Партсъезда;

– парк Камвольного комбината;

– сквер имени Авета Тертеряна;

– улица Луначарского, от Карла Маркса до Энгельса (четная сторона);

– улица Карла Маркса, от Луначарского до Мамина-Сибиряка (нечетная сторона);

– улица Мамина-Сибиряка, от Энгельса до Карла Маркса (нечетная сторона);

– улица Энгельса, от Мамина-Сибиряка до Луначарского (четная сторона);

– набережная Рабочей Молодежи, от проспекта Ленина до моста через реку Исеть по ул. Челюскинцев;

– набережная Исети (вдоль улицы Горького), от проспекта Ленина до Олимпийской набережной;

– Исторический сквер.

Также планируется установить дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» в квадрате центральных улиц Екатеринбурга: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева – Вайнера.

Власти выступают за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч еще на трех участках:

– улица Вайнера (от проспекта Ленина до Антона Валека);

– улица Маршала Жукова (от проспекта Ленина до Антона Валека),

– улица Грибоедова (от Инженерной до переулка Углового).

В Преображенском парке (там, где движение СИМ разрешено) и на аллее по улице Посадской (от Ясной до Белореченской) скорость самокатов будет ограничена до 10 км/ч.

В мэрии сообщили, что дополнительные ограничения прописаны в новом соглашении, которое планируется заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями: «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент». В документе также есть предложение сократить количество арендных самокатов с 16,5 до 15 тысяч (по 5 тысяч на каждого оператора). Как ранее сообщал начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков, соглашение направлено операторам, и пока мэрия получила только один ответ – от «Яндекс Go».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

