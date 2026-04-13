Мэрия Екатеринбурга назвала места, где самокаты будут запрещены (СПИСОК)

Администрация Екатеринбурга расширит список ограничений для электросамокатов. В 22 зонах будет полностью запрещено пользоваться СИМ, а скоростной лимит для всех прокатных самокатов составит 20 км/ч.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас ездить на самокатах нельзя в парках: Маяковского, Преображенском, Зеленой Роще, «Уралмаш», «Эльмаш», в парке Энгельса, а также в дендропарке на ул. 8 Марта, на территории «УГМК Арены» и Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога». К этому перечню планируется добавить еще 12 зон:
– парк Павлика Морозова;
– Харитоновский сад;
– парк XXII Партсъезда;
– парк Камвольного комбината;
– сквер имени Авета Тертеряна;
– улица Луначарского, от Карла Маркса до Энгельса (четная сторона);
– улица Карла Маркса, от Луначарского до Мамина-Сибиряка (нечетная сторона);
– улица Мамина-Сибиряка, от Энгельса до Карла Маркса (нечетная сторона);
– улица Энгельса, от Мамина-Сибиряка до Луначарского (четная сторона);
– набережная Рабочей Молодежи, от проспекта Ленина до моста через реку Исеть по ул. Челюскинцев;
– набережная Исети (вдоль улицы Горького), от проспекта Ленина до Олимпийской набережной;
– Исторический сквер.
Также планируется установить дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» в квадрате центральных улиц Екатеринбурга: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева – Вайнера.
Власти выступают за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч еще на трех участках:
– улица Вайнера (от проспекта Ленина до Антона Валека);
– улица Маршала Жукова (от проспекта Ленина до Антона Валека),
– улица Грибоедова (от Инженерной до переулка Углового).
В Преображенском парке (там, где движение СИМ разрешено) и на аллее по улице Посадской (от Ясной до Белореченской) скорость самокатов будет ограничена до 10 км/ч.
В мэрии сообщили, что дополнительные ограничения прописаны в новом соглашении, которое планируется заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями: «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент». В документе также есть предложение сократить количество арендных самокатов с 16,5 до 15 тысяч (по 5 тысяч на каждого оператора). Как ранее сообщал начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков, соглашение направлено операторам, и пока мэрия получила только один ответ – от «Яндекс Go».
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
