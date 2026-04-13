Троллейбусный парк Екатеринбург обновился на 100% (ВИДЕО)

В Екатеринбург сегодня прибыла третья партия троллейбусов «Горожанин» уфимского производства. Парк «Гортранса» пополнят еще 55 новых машин. Теперь на все троллейбусные маршруты города будет выходить 100% новый подвижной состав.

Новые троллейбусы сегодня осмотрели глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Теперь в автопарке 155 новых единиц. Потом в плановом режиме будем ежегодно докупать новые машины, чтобы не ждать 30-40 лет для обновления. По своим характеристикам новые троллейбусы полностью соответствуют самым высоким требованиям: низкий пол, климат-контроль, зарядки для смартфонов, системы видеонаблюдения и прочее. Главная особенность – возможность автономного хода на расстояние до 40 километров без подключения к контактной сети. Это очень удобный вид общественного транспорта. Транспортная реформа позволила нам повысить оплату труда работникам «Гортранса» и привлечь дополнительные кадры. К нам приходит молодежь. Ведь речь идет не только о достойной зарплате, но и об условиях труда – на современных троллейбусах работать гораздо комфортнее и приятнее», – прокомментировал мэр Алексей Орлов.

Троллейбусы «Горожанин» в Екатеринбурге

Водители, которые опробовали модели «Горожанин», действительно больше не хотят возвращаться к старым машинам. «В новых троллейбусах очень удобная и комфортная кабина. Есть отдельный вход для водителя с улицы. Все показатели приборов отражены на дисплее. Есть диагностическое меню, где можно посмотреть все параметры вплоть до давления в колесах. Также система дает подсказки водителю, если он что-то забыл включить. Даже начинающему водителю тут будет все предельно понятно», – рассказал Иван Ермилов, мастер производственного обучения МУП «Гортранс».

Еще одна отличительная особенность «Горожанина» – в кабине водителя находится камера со встроенным искусственным интеллектом. Если с водителем что-то случилось (стало плохо, или находится в утомленном состоянии), система подаст звуковой сигнал и остановит движение. Также камера контролирует все действия водителя. Если он закурит за рулем или будет разговаривать по телефону во время движения – эти нарушения будут зафиксированы.

«В Екатеринбурге самый большой парк общественного транспорта в регионе. Многие машины не обновлялись десятки лет. Их замена требует серьезных финансовых вложений. Но на сегодня мы завершили один из важных этапов – полностью обновили троллейбусный парк Екатеринбурга. Надеюсь, жители это оценят. Новый автопарк меняет и облик города. В этом году мы заменим в Екатеринбурге еще порядка 105 автобусов, а до конца года ожидается поставка 50 больших трехсекционных трамваев. Это будет самая крупная партия трамваев за последние 30 лет. Новые машины выйдут на самые загруженные городские маршруты. Будем поддерживать этот вид транспорта и пошагово менять подвижной состав», – сообщил губернатор Денис Паслер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube