В мэрии объяснили, откуда взялись старые троллейбусы на маршрутах

В Екатеринбурге на линию выходят старые троллейбусы, хотя на прошлой неделе городские власти сообщали, что парк техники обновлен на 100%.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, это связано с тем, что часть новых машин находится на техобслуживании, поэтому периодически на улицах еще можно будет увидеть старые троллейбусы, однако постепенно их не станет.

Напомним, на прошлой неделе город получил 55 новых троллейбусов «Горожанин» производства Башкирии. Всего в парке 155 современных машин.

Екатеринбург, Елена Сычёва

