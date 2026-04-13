Екатеринбуржцев зовут стать донорами крови

В Екатеринбурге с 13 по 19 апреля проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Жителей города приглашают стать донорами, чтобы спасти чью-то жизнь. Записаться на акцию в Областную станцию переливания крови можно через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе мэрии.

За один раз у донора берут 450 миллилитров крови и еще около 20 миллилитров на лабораторное исследование. Мужчины могут сдавать кровь пять раз в году, женщины – четыре. От одной донации могут быть получены три отдельных компонента: эритроциты, тромбоциты и плазма. Они идут на лечение пациентов при гематологических, онко-гематологических и онкологических заболеваниях, либо послужат для переливаний при операциях или акушерских кровотечениях. Как отмечают медики, наука еще не нашла альтернативы переливанию крови. Поэтому важно регулярно пополнять ее запасы в медицинских организациях.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, если его вес больше 50 килограммов, и у него нет противопоказаний к сдаче крови. Донор имеет право получить справку о выходном дне в день прохождения медосмотра и в день непосредственного забора материала. Также сдача крови предполагает денежное вознаграждение. В среднем оно составляет 800 рублей (сумма зависит от медицинской организации).

Как сообщила главный внештатный трансфузиолог Свердловской области Елена Таскаева, ежедневно донорами становятся около 300 свердловчан. Всего в прошлом году более 37 тысяч человек сдали около 60 тысяч литров крови. За первые месяцы текущего года число доноров возросло примерно на 500 человек. Около 70 % доноров – постоянные, приходят в среднем трижды в год. Около 34 тысяч жителей региона носят звание Почетного донора России.

Врачи подчеркивают, что донорство не только важно для здравоохранения, но и полезно для здоровья самого сдающего. Оно обновляет клеточный состав крови и может служить эффективным мониторингом скрытых проявлений анемии или некоторых инфекций.

Областная станция переливания крови также занимается рекрутированием потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток костного мозга в Федеральный регистр. За пять лет в реестр записались более 2 тысяч свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

