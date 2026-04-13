В Екатеринбурге полиция будет ловить самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге начали устанавливать дорожные знаки против самокатов. Это не локальная инициатива, а решение местных властей. Знаки соответствуют схеме организации движения, поэтому игнорировать их нельзя, а следить за соблюдением знаков теперь будет в том числе и полиция. «Новый День» обнаружил такие знаки на улице Вайнера, они есть на участке от Малышева до проспекта Ленина, однако пока их не особо соблюдают. Наряд ППС, который дежурит здесь же, самокатчиков не останавливал.

В мэрии, впрочем, убеждены, что результат будет. «Власти могут это делать вне зависимости от соглашений с кикшерингами – новых или старых. За соблюдение требований этого знака теперь должны следить в том числе и полиция, поскольку проект организации движения согласован с МВД. А у полиции хоть и наблюдается нехватка личного состава, но «погоны» – это ещё один способ дисциплинировать и кикшеринговые компании, и дурных пользователей», – пишет промэрский канал «Екатеринбург главное».

Там уточнили, что в ближайшее время будут установлены 80 знаков «Движение СИМ запрещено», впоследствии их будет ещё больше по всему центру Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

