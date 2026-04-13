Водителю «Лексуса», погубившего мать и отправившего младенца в кому, выписали штраф 500 рублей и 5 суток ареста

В Екатеринбурге водителю «Лексуса», устроившего пьяное ДТП, в котором погибла молодая мать, а ее полуторагодовалый сын впал в кому, дали пять суток ареста за неуплату административных штрафов. Уже после аварии стало известно, что 24-летний Дмитрий Гаренских порядка 20 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако штрафы не оплачивал, за что на него и составили протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Сегодня мировой судья судебного участка №1 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга привлек водителя к административной ответственности за тонировку – штраф 500 рублей, а также за неуплату штрафа – арест 5 суток.

Напомним, в субботу, 11 апреля, на проспекте Космонавтов Гаренских устроил массовое ДТП. Он летел на огромной скорости и врезался в двигавшуюся впереди него «Тойоту». От удара «Лексус» выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с БМВ. За рулем была 30-летняя женщина, а на заднем сидении в детском кресле был ее сын. Мальчика и маму сразу госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. Ребенок находится в тяжелом состоянии в коме. Врачи борются за его жизнь. «По данному происшествию полицией ведется предварительное расследование», – добавили в объединенной пресс-службе свердловских судов.

Напомним, что после аварии Гаренских пытался сбежать, но очевидцы схватили его и задержали до приезда полиции. Они же рассказали, что мужчина, судя по всему, был пьян, от него пахло алкоголем, он был в неадекватном состоянии. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Екатеринбург, Елена Сычева

