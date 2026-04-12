В массовом ДТП погибла молодая женщина, ее ребенок в коме. Виновник аварии задержан (ФОТО)

Задержан водитель, по вине которого накануне вечером случилось массовое ДТП на проспекте Космонавтов. В результате аварии погибла женщина, ее ребенок получил тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, 24-летний водитель «Лексуса» ехал по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы. Он превысил скорость и врезался во впереди идущую «Тойоту» под управлением 55-летнего жителя Первоуральска. От удара «Лексус» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «БМВ», за рулем которого была 30-летняя жительница села Балтым. «Лексус» и «БМВ» загорелись, автомобили потушили пожарные.

Женщина-водитель «БМВ» получила тяжелые травмы и вскоре скончалась в больнице № 36. Ее сын 1,5 лет находится в коме.

Водитель «Лексус» – житель Екатеринбурга, ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В больнице он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Свои действия он пояснить не смог, сообщив, что ехал из гостей домой. По словам очевидцев, у водителя были признаки опьянения.

В отношении него составлены протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа, а также по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

