Плачет и жалуется на провалы в памяти: лихача на «Лексусе» отправят к психиатру

Свердловская полиция назначила психиатрическую экспертизу в отношении Дмитрия Гаренских, водителя «Лексуса», по вине которого в ДТП на проспекте Космонавтов погибла молодая мать и получил тяжелые травмы ее ребенок.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, представители МВД уже установили и опросили 13 очевидцев, провели две судебно-медицинские и автотехническую экспертизы. Теперь они проверят психическое состояние обвиняемого.

«В камере СИЗО обвиняемый в настоящее время демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем – провал в памяти. В отношении горе-шумахера следствием полиции назначено психиатрическое исследование. Экспертизой уже доказано, что водитель «Лексуса» грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Доказано, что она технически не могла избежать аварии», – отметил полковник Горелых.

Как уже писал «Новый День», 11 апреля на проспекте Космонавтов 24-летний Дмитрий Гаренских устроил массовое ДТП. Он ехал на огромной скорости и врезался в двигавшуюся впереди него «Тойоту». От удара «Лексус» выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с БМВ. За рулем была 30-летняя женщина, а на заднем сиденье в детском кресле ехал ее сын. Мальчика и маму сразу госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. Ребенок был в тяжелом состоянии, он впал в кому. После аварии Гаренских пытался сбежать, но очевидцы схватили его и задержали до приезда полиции. Судя по запаху, мужчина был пьян и находился в неадекватном состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался.

Сначала Гаренских было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека». Затем обвинение переквалифицировали. Возбуждено дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего». Он арестован до 12 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

